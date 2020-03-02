Şehitler için bayrak yürüyüşü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehitler için bayrak yürüyüşü - Son Dakika

Şehitler için bayrak yürüyüşü

6 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde kaymakamlık tarafından, binlerce vatandaşın katılımıyla şehitler için bayrak yürüyüşü düzenlendi.

Şehitler için bayrak yürüyüşü, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde kaymakamlık tarafından, binlerce vatandaşın katılımıyla şehitler için bayrak yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe katılanlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.


Göç Yolu'ndan Türk Büyükleri Meydanı'na kadar yapılan bayrak yürüyüşünde dev Türk bayrakları dalgalandı. Genç, yaşlı, engelli demeden Kozanlıların katıldığı yürüyüşte, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Ne mutlu Türküm diyene" sloganları atıldı.


Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ev sahipliğinde gerçekleşen yürüyüşe Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yeşil, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, MHP İlçe Başkanı Nihat Atlı, siyasi parti temsilcileri, eğitim camiası ve binlerce vatandaş katıldı.


Yürüyüşte Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için dualar edilirken, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.


Yürüyüşe katılan Fatma Kılınç, "Allah ülkemizi düşmanlardan korusun" diyerek Mehmetçikler için dualar etti.


AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Bilgili de tüm Türkiye'nin Bahar Kalkanı Harekatı için tek yürek olduğunu ifade ederek, "Şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü için Cumhurbaşkanımız ile birlikte tüm güvenlik güçlerimizin Kozan halkı olarak bir kez daha yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Rabbim ordumuzu bu davasında muzaffer eylesin" dedi.


MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı da, Kozan'ın vatanseverliği ile bugüne kadar onlarca gazi ve şehidin yurdu olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:


"Bugün sınırdaki ve sınır ötesindeki tüm Mehmetçik için bir araya geldik. Tüm dünyaya Türkiye Cumhuriyetinin gücünü gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. Suriye'de ne işimiz var diyenlere bizim olan ve bizim sınırımız olan her yerde Türkiye'nin işi olduğunu ifade etmek istiyorum. Türk'ün Türk'ten başka dostu olmadığını bir kez daha gördük. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum."


Duaların ardından bayrak yürüyüşü sona erdi. - ADANA

Adana, Kozan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'deki saldırıyla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
Rejim yanlısı kanal canlı yayın yaparken, Esed askerleri Türk topçuları tarafından havaya uçuruldu Türk jetlerinin vurduğu Esed savaş uçaklarının en net düşme görüntüsü Türk SİHA'larının başarısı dünya basınında geniş yankı buldu

Son Dakika Haberleri
23:01 Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 23:14:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehitler için bayrak yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]