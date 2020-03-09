Şehitler için bayraklarla kaydılar - Son Dakika
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Şehitler için bayraklarla kaydılar

6 saat önce

Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde, şehitler anısına Türk bayraklarıyla kayak yapıldı.

Şehitler için bayraklarla kaydılar, System.String[]

Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde, şehitler anısına Türk bayraklarıyla kayak yapıldı.


Yıldız Dağı Kayak Merkezinde bir araya gelen yaklaşık 500 kayak ve snowboard tutkunu ile Buruciye çalışanları, açtıkları devasa Türk bayrağı ve 'Bir Ölür, Bin Dirilir Tarihi Baştan Yazarız', 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' yazılı pankartları ile 1800 metre yükseklikten kayakla iniş gerçekleştirdi. Ellerindeki Türk bayraklarıyla kayak yapan sporcular, daha sonra şehitler için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okuyarak 'Şehitler Ölmez Batan Bölünmez' şeklinde slogan attı.


"Şehitler tepesi boş kalmayacak"


Etkinlik hakkında açıklamada bulunan Buruciye Genel Müdürü Mustafa Altun " Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerlerimizi anmak amacıyla ve kahramanca mücadele eden askerlerimizin yanlarında olduğumuzu bütün benliğimizle göstermek amacıyla, yaklaşık 500 kayakseverle beraber bir anma töreni düzenledik. Biz de buradan tüm dünyaya şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacak mesajını verdik" şeklinde konuştu. - SİVAS

Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:24 Kaynak: İHA
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