Şehitler için Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu, Tekirdağ'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehitler için Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu, Tekirdağ'da - Son Dakika

Şehitler için Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu, Tekirdağ'da

6 saat önce

ÇANAKKALE Zaferi'nin 105'inci yılı dolayısıyla şehitler anısına İstanbul'dan Çanakkale'ye yürümeye başlayan, Çanakkale Savaşı gazisinin torunu ve Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Tekirdağ'a ulaştı.

Şehitler için Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu, Tekirdağ'da, System.String[]

ÇANAKKALE Zaferi'nin 105'inci yılı dolayısıyla şehitler anısına İstanbul'dan Çanakkale'ye yürümeye başlayan, Çanakkale Savaşı gazisinin torunu ve Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Tekirdağ'a ulaştı.

Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yılı için şehitler anısına, elinde Türk bayrağı ile pazartesi günü İstanbul'un Bağcılar ilçesinden yürümeye başlayan Saffet Gümüş, Tekirdağ'da karşılandı. 17 gün sürecek 400 kilometrelik yürüyüşün sonunda Çanakkale'ye ulaşacak Gümüş, Bahar Kalkanı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe de moral vermek istediğini söyledi. Gümüş, "Yürüyüşümün sebebi bayrak için, vatan için, şehitler için. Çünkü biliyorsunuz. Bundan birkaç gün önce yiğit evlatlarımız şehit oldu. Allah onların mekanlarını cennet eylesin. Yürüyüşümüzün ikinci amacı bayrak için. Çünkü bayrağımız, şehit kanıyla yoğrulmuş bir bayrak" dedi.

Milli değerlere sahip çıktıklarını belirten Gümüş, "Bundan 105 yıl önce dedelerimiz orada şehit oldu. Çanakkale demek bir il ismi değil. Çanakkale demek Türkiye'nin varoluşu, Türkiye'nin kurtuluşu demektir. Bunun için yüzlerce, binlerce şehit verdik. O zaman tek davamız vardı. Dedelerimizin davası vatandı. Bayrak olmadan, vatan da olmadan biz olamayız. Bayrağımıza, vatanımıza ve devletimize sahip çıkacağız" diye konuştu.

Yürüyüşünü 18 Mart'ta Çanakkale'de tamamlayacağını kaydeden Saffet Gümüş, "Allah nasip ederse bu kutlu bayrağı Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a vermek istiyorum. Tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek devlet diyorum. Yürüyüşüm toplam 17 gün sürmüş olacak. 400 kilometre. Bugün 4. gün, Tekirdağ'a geldik. Tekirdağ'da güzel bir karşılama yaptı ilçe başkanımız" dedi.


Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Tekirdağ, Gümüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Batman'ın sevilen ismi Ferit Özdemir, husumetli iki aileyi barıştırmak isterken kaza kurşunuyla ağır yaralandı
Son dakika: TSK, Moskova'daki İdlib görüşmesi sırasında Rus keşif uçağını düşürdü Uzmanlar, Moskova'daki İdlib zirvesinden çıkan ateşkes kararını değerlendirdi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına cevap: Mültecilere ateş etmek ve öldürmek kabul edilebilir mi?

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 23:59:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehitler için Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu, Tekirdağ'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]