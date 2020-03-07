Şehitler için çanakkale'ye yürüyen gazi torunu, malkara'ya ulaştı - Son Dakika

Şehitler için Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu, Malkara'ya ulaştı

ÇANAKKALE Zaferi'nin 105'inci yılı nedeniyle şehitler anısına İstanbul'dan yola çıkan Çanakkale Savaşı gazisi torunu ve Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Tekirdağ'ın Malkara ilçesine ulaştı.

Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yılı nedeniyle şehitler anısına 6 gün önce İstanbul'un Bağcılar İlçesinden elinde büyük bir Türk bayrağı ile yola çıkan ve eski dönem askeri kıyafet giyen Tokat 15'liler Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde karşılandı.

17 gün sürecek yaklaşık 400 kilometrelik yürüyüşün sonunda Çanakkale'ye ulaşacak olan Gümüş, "Bugün itibariyle şehitlerimiz için 263 bin 533 adım attım. 213 kilometre yol yürüdüm. Şehitlerimiz için yaklaşık 400 kilometre yol yürüyeceğim" dedi.

'ŞEHİTLER YOLUNDA ÖMRÜM VAR OLDUĞU SÜRECE YÜRÜYECEĞİM'

İstanbul'dan Çanakkale'ye yürümek için yola çıktığını söyleyen Saffet Gümüş, "Tokat 15'liler Derneği Başkanı olarak torundan dedeye vefa yürüyüşünde Malkara ilçesinde mola verdik. Tokat 15'li torunları dernek başkanıyım. Bu yıl yürüyüşümüzün 2 ncisini düzenliyorum. Yürüyüşümüzün amacı bayrak için yürüyorum. Yürüyüşümüzü İstanbul bağcılardan başlattık. Bugün yürüyüşümüzün 6. Günündeyiz. Çanakkale'ye yürüyüşümüz devam ediyor. Bugün Tekirdağ'ın Malkara ilçesine geldik. 6 günde 263 bin 533 adım attım. 213 kilometre yol yürüdüm. Daha yolumuz uzun. Şehitler yolunda ömrüm var olduğu sürece yürüyeceğim" dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZA TAKDİM EDECEĞİM'

Saffet Gümüş, şehitleri anmak için yürüdüğünü ifade ederek, "Çanakkale zaferinin 105 nci yıldönümü dedelerimiz orda vatan için bayrak için şehit oldular. Diyorum ki onlara siz rahat uyuyun. Torunlarınız sizlerin yolunda. Bayrağımıza, vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkıyoruz. Çanakkale doğru yürüyüşümüz devam ediyor. 18 Mart'ta Çanakkale? de olacağız. Bağcılar Belediye başkanı lokman Çağrıcı'dan almış olduğum bayrağı 18 Mart'ta Çanakkale'de Cumhurbaşkanımıza takdim edeceğim. Bu arada ben gazi torunuyum. Dedem, Çanakkale savaşında hey 15'lilerden. Gazi torunu olmak tabi daha farkındalık. Dedemin savaşmış olduğu cephede görev almış olduğu yerleri görmek aynı onun yolunda gitmek bana huzur veriyor. Şehitlerimize yürüyoruz. Yolumuz şehitlerimizin yolu. Allah tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin diyor, yaralı gazilerimize şifalar diliyorum. Bizim başka gidecek vatanımız yok. Toplam yaklaşık 400 kilometre yol yürüyeceğim" diye konuştu.

Geceyi Malkara ilçesinde geçirecek olan Saffet Gümüş sabah erkenden Malkara ilçesinden yola çıkarak Çanakkale yürüyüşüne kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.