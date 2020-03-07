Şehitler için Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu, Malkara'ya ulaştı - Son Dakika

ÇANAKKALE Zaferi'nin 105'inci yıldönümü kapsamında, şehitler anısına İstanbul'dan Çanakkale'ye yürümeye başlayan Tokat 15'liler Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Tekirdağ'ın Malkara ilçesine ulaştı.

Dernek Başkanı Saffet Gümüş, 6 gün önce İstanbul'dan 'Şehitler Anısı' yürüyüşüne başladı. 17 gün sonunda Çanakkale'ye ulaşmayı hedefleyen Gümüş, bugün Tekirdağ'ın Malkara ilçesine geldi. Saffet Gümüş, "Bu yıl ikinci kez bu yürüyüşü yapıyorum. Yürüyüşe İstanbul Bağcılar'dan başladım. Çanakkale'ye yürüyüşümüz devam ediyor. Bugün Tekirdağ'ın Malkara ilçesine geldik. 6 günde 263 bin 533 adım attım. 213 kilometre yol yürüdüm. Daha yolumuz uzun. Şehitler yolunda ömrüm var olduğu sürece yürüyeceğim" dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZA TAKDİM EDECEĞİM'

Şehitleri anmak için yürüdüğünü ifade eden Gümüş, şunları söyledi:

Çanakkale Zaferi 'nin 105'nci yıldönümü, dedelerimiz orada vatan için, bayrak için şehit oldular. Diyorum ki; 'Siz rahat uyuyun, torunlarınız sizlerin yolunda, bayrağımıza, vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkıyoruz.' Çanakkale'ye yürüyüşümüz devam ediyor. 18 Mart'ta Çanakkale'de olacağız. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı'dan almış olduğum bayrağı, 18 Mart'ta, Çanakkale'de, Cumhurbaşkanımıza takdim edeceğim. Dedem, Çanakkale Savaşı'ndaki 'Hey 15'liler'den. Dedemin savaşmış olduğu cepheyi, görev almış olduğu yerleri görmek, onun yolunda gitmek bana huzur veriyor. Şehitlerimize yürüyoruz. Yolumuz şehitlerimizin yolu. Allah tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin, yaralı gazilerimize şifalar diliyorum. Bizim başka gidecek vatanımız yok. Yaklaşık 400 kilometre yol yürüyeceğim."

Geceyi Malkara ilçesinde geçirecek olan Saffet Gümüş, yürüyüşüne sabah devam edecek.