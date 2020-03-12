Şehitler için Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu, Eceabat'a ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehitler için Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu, Eceabat'a ulaştı - Son Dakika

Şehitler için Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu, Eceabat'a ulaştı

7 saat önce

ÇANAKKALE Zaferi'nin 105'inci yılı nedeniyle şehitler anısına İstanbul'dan yola çıkan Çanakkale Savaşı gazisi torunu ve Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Çanakkale'nin Eceabat ilçesine ulaştı.

Şehitler için Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu, Eceabat'a ulaştı, System.String[]

ÇANAKKALE Zaferi'nin 105'inci yılı nedeniyle şehitler anısına İstanbul'dan yola çıkan Çanakkale Savaşı gazisi torunu ve Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Çanakkale'nin Eceabat ilçesine ulaştı.

Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yılı nedeniyle şehitler anısına İstanbul'un Bağcılar ilçesinden Bağcılar Belediyesi'nin katkılarıyla elinde büyük bir Türk bayrağı ile yola çıkan ve eski dönem askeri kıyafet giyen Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Eceabat ilçesine ulaştı. Elinde Türk bayrağı ile şehir merkezine gelen Saffet Gümüş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Turna ve çok sayıda öğrenci tarafından karşılandı.

ŞEHİTLER YOLUNDA 485 BİN ADIM

2 Mart'ta yürüyüşe başladığını belirten Çanakkale Savaşı gazisi torunu ve Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, "Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'dan almış olduğum bu güzel bayrağı 375 kilometre taşıdım. 375 kilometrede 485 bin adım atmışız. Şehitler yolunda 485 bin adım. Yürüyüşümüzün sebebi bundan 15 gün önce bizim burada nefes almamızı sağlayan 34 tane yiğit evladımız şehit oldu. Niçin şehit oldular. Vatan, bayrak, namus, ezan, Kuran için. İkinci sebebimiz; bundan bir ay önce yine Yunanistan'ın bir tane yaramaz çocuğu var. Ben onun ismini dahi söylemiyorum. Yunanistan'ın o çocuğuna diyorum ki; 105 yıl önce senin dedelerinin acısını sen bizden çıkarıyorsun ama senin buna cüretin yetmez. 105 yıl önce yedi düvel geldiniz. Bugün yetmiş yedi düvelde gelseniz Yüce Türk milletini, Türk askerini, halkını yenemeyeceksiniz. Yürüyüşümüzün üçüncü sebebi de 105'inci yıl kutlamaları" dedi.

Çanakkale Savaşları'nda 57'nci Alay'da savaşmış bir gazinin torunu olduğunu söyleyen Gümüş, "Ne mutlu bana. Yolumuz şehitler yolu. Çünkü bizim onlara vefa borcumuz var. Bize bu güzel vatanı bırakmışlar. Şu an televizyonlarda izliyorsunuz vatansız insanları. Vatan olmadan ana olmaz, vatan olmadan yar olmaz, vatan olmadan hiçbir şey olmaz. Vatan giderse sizde gidersiniz. Onun için vatana, bayrağa saygı duyun, sahip çıkın" dedi.

Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, yarın Çanakkale Valiliği'ni ziyaret edecek.


Çanakkale, Eceabat, Tokat, Gümüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tekstil fabrikası koronavirüs için ürettiği medikal tulum siparişlerine yetişemiyor
81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı İsrail ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi

Son Dakika Haberleri
23:28 Erzincan ve Ağrı'da öğrenciler memleketlerine gitmek için maske takıp bilet kuyruğunda bekledi
23:27 Şanlıurfa'da alacak kavgası: 3 yaralı
23:27 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 81 il valiliğine korona tedbirlerine ilişkin genelge
23:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi
23:26 Aksaray'da üniversite öğrencileri, terminale akın etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 23:33:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehitler için Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu, Eceabat'a ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]