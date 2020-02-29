Şehitler için çekicilerle konvoy yaptılar - Son Dakika

Şehitler için çekicilerle konvoy yaptılar
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İDLİB'de düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 asker için çekicilerden oluşturulan konvoy, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Kadıköy'e geldi.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:59 Kaynak: DHA
İDLİB'de düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 asker için çekicilerden oluşturulan konvoy, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Kadıköy
'e geldi. Ellerinde Türk bayraklarıyla korna basarak ilerleyen çekicilerin sürücüleri zaman zaman slogan attı. Sürücüler, konvoy halinde geldikleri Bağdat
Caddesi'nde etkinliği sonlandırdı.
- İstanbul
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