Şehitler için dağa çıkıp, Türk bayrağı diktiler - Son Dakika

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bir araya gelen 8 genç, İdlib'de şehit olan askerleri anmak için 1000 rakımlı Çamdağ'a çıkarak eskiyen Türk bayrağını yeniledi. 1,5 saatlik tırmanışı ve Türk bayrağını göndere çekme anlarını sosyal medyadan paylaşan gençler, büyük beğeni topladı.

Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'nde yaşayan Azat Aldırma (16), Emir Berat Sönmez (18), Mert Demirel (19), Talha Kaan Özel (18), Kadir Pelit (17), Tolgahan Yurttaş (18), Mert Şakir Pelit (18) ve Bayram Top (30), geçen hafta Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin TSK unsurlarına yönelik düzenlediği hava saldırısında şehit düşen askerler için büyük üzüntü yaşadı. Şehitler için bir şey yapmak isteyen 8 arkadaş, daha önce kendilerinden büyük ağabeylerinin 2005 yılında Çamdağ'ın 1000 rakımlı zirvesine diktikleri ve kötü hava şartları nedeniyle devrilen Türk bayrağını yenilemeye karar verdi. 8 arkadaş yaklaşık 1,5 saatlik yolculuklarının ardından zirveye ulaşırken, yanlarında getirdikleri Türk bayrağını direği onararak tekrar göndere çekti. Gençler bu görüntüleri kaydederek, sosyal medyada paylaştı. Büyük beğeni alan görüntüler sonrası Göynüklüler, 8 gence 'Kemer'in Ulubatlıları' adını koydu.

'HER ŞEY VATAN İÇİN'

Bayrağı yenilemek için zirveye çıkan gençlerden Azat Aldırma, Türk bayrağını göndere çektiklerinde gururlandıklarını söyleyerek, "1 Mart Pazar günü ben ve 7 arkadaşım 2005 yılında Göynük'ün zirvesine dikilen bayrağı yıpranmış ve yıkılmış bir halde gördük. İdlib'de güvenlik güçlerimize yapılan hain saldırı sonucunda şehit olan askerlerimizi anmak için bayrağı yenilemek istedik. Bu amaçla dağa çıkmaya başladık. 1,5 saatte zirveye ulaştık. Zirveye ulaşırken bazı zorluklar çektik. Zirveye ulaştığımızda bayrağımızı yeniledik. " dedi.

'BU BAYRAK HİÇ İNMEYECEK'

Dayısı İdlib'deki operasyonlarda bulunan Emir Berat Sönmez, "Dayım Uzman Onbaşı Üzeyir Ünlü'nün de görev yaptığı İdlib'de şehit düşen askerlerimiz için bu bayrağımızı göndere çektik. Tekrardan dalgalandırdık. Biz var olduğumuz sürece bu bayrak hiç inmeyecek" diye konuştu.

Röportaj sırasında gençlerin yanına gelen İsmet Pekesen (72) de hepsini tek tek tebrik ederek, "Vatan size emanet. Bu gençler olduğu müddetçe vatanımız bayraksız kalmayacaktır" dedi.