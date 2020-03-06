Şehitler için Edirne'den Çanakkale'ye yürüyorlar - Son Dakika
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Şehitler için Edirne'den Çanakkale'ye yürüyorlar

6 saat önce

İpsala ilçesinde yaşayan Yılmaz Bayraktar ve Musa Sansar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'deki Şehitler Abidesi'ne yürüyüş başlattı.

Şehitler için Edirne'den Çanakkale'ye yürüyorlar, System.String[]

İpsala ilçesinde yaşayan Yılmaz Bayraktar ve Musa Sansar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'deki Şehitler Abidesi'ne yürüyüş başlattı.

Bayraktar, yürüyüşe başlamadan önce yaptığı açıklamada, geçen yıl da aynı yürüyüşü gerçekleştirdiğini söyledi.

Yürüyüş kapsamında 3 günde yaklaşık 170 kilometre yürüyeceklerini anlatan Bayraktar, "Yolculuğumuz boyunca akaryakıt istasyonlarında kuracağımız çadırlarda konaklayacağız. İpsala Sınır Kapısı'ndan başlattığımız yolculuğumuzu, pazar günü Şehitler Abidesi'nde tamamlayacağız." dedi.

Sansar ise Bayraktar'a eşlik ettiğini anlatarak, "Bu yürüyüşün amacı beni heyecanlandırıyor. Yolculuğumuz sırasında çekeceğim fotoğraflardan, karakalem çalışmaları da yapabilirim." diye konuştu.

Çanakkale, İpsala, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:36 Kaynak: AA
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