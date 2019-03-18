Şehitler İçin Eller Duaya Açıldı

Şehitler için eller duaya açıldıANKARA - ANKARA 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma Günü nedeniyle Kızılcahamam Müftülüğü'nce Aşağı Merkez Camiinde sabah namazı buluşması düzenlendi.

Şehitler için eller duaya açıldı



ANKARA - ANKARA 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma Günü nedeniyle Kızılcahamam Müftülüğü'nce Aşağı Merkez Camiinde sabah namazı buluşması düzenlendi.

Kızılcahamam Müftülüğünce Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü olması ve münasebetiyle vatandaşların konuya olan duyarlılığını artırmak amacıyla, sabah namazına müteakiben Aşağı Merkez Camii'nde "Sabah Namazı Buluşması Çanakkale Şehitlerini Anma Programı ile şehitlerin ruhu için eller duaya açıldı.

Aşağı Merkez Cami İmam Hatibi Halit Özkan'ın Yasin Süresini okumasıyla başlayan program, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay'nın Sabah Namazını kıldırmasının ardından Tekbir, Tehlil ve Salatü Selam ile Tesbihatlar yerine getirilerek Çanakkale şiiri ve günün anlamına binaen konuşma yapıldı. Çanakkale şehitleri için dua edildi.

Duanın ardından cemaate Çanakkale Şehitlerinin anısına Yağlı buğday çorbası ikram edildi.

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