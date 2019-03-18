Şehitler İçin Fener Alayı
21 dakika önce
Samsun'da şehitler için fener alayı düzenlendi.
Samsun
'da şehitler için fener alayı düzenlendi. Atatürkçü Düşünce Derneği
(ADD) Samsun Şubesince 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi
'nin 104. yıldönümü dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi. İlkadım
ilçesi 56'lar mevkisinde toplanan kalabalık ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle yürüyüşe geçti. Çanakkale şiirini okuyarak ve sloganlar atarak Atatürk Anıtı'na kadar yürüyen kalabalık, basın açıklamasının ardından dağıldı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:47 Kaynak: İHA
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