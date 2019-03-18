Son Dakika Haberleri: Şehitler İçin Fener Alayı

Şehitler İçin Fener Alayı

21 dakika önce

Samsun'da şehitler için fener alayı düzenlendi.

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Samsun'da şehitler için fener alayı düzenlendi.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şubesince 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

İlkadım ilçesi 56'lar mevkisinde toplanan kalabalık ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle yürüyüşe geçti. Çanakkale şiirini okuyarak ve sloganlar atarak Atatürk Anıtı'na kadar yürüyen kalabalık, basın açıklamasının ardından dağıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:47 Kaynak: İHA

Çanakkale Zaferi, Atatürkçü Düşünce Derneği, Samsun, Güncel
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