Son Dakika Haberleri: Şehitler İçin Hayır Yemeği Verildi

Şehitler İçin Hayır Yemeği Verildi

46 dakika önce

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'nin önemli turizm merkezlerinden Behramkale (Assos) köyünde hayır yemeği düzenlendi.

Şehitler İçin Hayır Yemeği Verildi, System.String[]
Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'nin önemli turizm merkezlerinden Behramkale (Assos) köyünde hayır yemeği düzenlendi.

Behramkale Muhtarlığı tarafından verilen yemeğe, köy sakinlerinin yanı sıra çevre ilçelerden gelenler ve turistler katıldı. Misafirlere, et yemeği, keşkek, pilav ve tatlı misafirlere ikram edildi.

Muhtar Hüseyin Kaplan, yaklaşık 2 bin 500 kişilik yemek ikram edildiğini belirterek, "Hayrımıza yoğun bir ilgi oldu. Hayrımıza katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:06 Kaynak: AA

Çanakkale, Behram, Güncel
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