Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen kişi Malkara'ya ulaştı - Son Dakika
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Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen kişi Malkara'ya ulaştı

07.03.2022 17:09
Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen kişi Malkara'ya ulaştı

Şehitlerin anısına İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen Saffet Gümüş, Tekirdağ'ın Malkara ilçesine geldi.

Şehitlerin anısına İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen Saffet Gümüş, Tekirdağ'ın Malkara ilçesine geldi.

Gümüş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlamalarına katılmak için Esenyurt'tan yola çıktı.

Türk bayrağıyla yürüyen Gümüş, 5 gün süren yolculuğun ardından Malkara'ya ulaştı.

Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Çanakkale ruhu her zaman canlı kalacak ve hiçbir zaman yok olmayacak. Şehitlerimiz için bu yürüyüşüme sonuna kadar devam edeceğim, şanlı Türk bayrağını tören günü hayırlısıyla teslim edeceğim." dedi.

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ÇANAKKALE'YE YÜRÜYEN GAZİ TORUNU, TEKİRDAĞ'DA ÇANAKKALE'YE YÜRÜYEN GAZİ TORUNU, TEKİRDAĞ'DA Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyor Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyor

Çanakkale, İstanbul, Tekirdağ, Gümüş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen kişi Malkara'ya ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen kişi Malkara'ya ulaştı - Son Dakika
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