Son dakika haberi | ŞEHİTLER İÇİN İSTANBUL'DAN ÇANAKKALE'YE YÜRÜYEN GAZİ TORUNU, GELİBOLU'YA ULAŞTI - Son Dakika
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Son dakika haberi | ŞEHİTLER İÇİN İSTANBUL'DAN ÇANAKKALE'YE YÜRÜYEN GAZİ TORUNU, GELİBOLU'YA ULAŞTI

11.03.2022 15:05

Son dakika haberlerine göre ÇANAKKALE Zaferi'nin 107'nci yılı nedeniyle şehitler anısına İstanbul'dan yola çıkan Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine ulaştı.

ÇANAKKALE Zaferi'nin 107'nci yılı nedeniyle şehitler anısına İstanbul'dan yola çıkan Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine ulaştı. Gümüş, ziyaret ettiği Bayraklı Baba Türbesi'nde dua edip Türk bayrağı astı.

Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılı nedeniyle, şehitler anısına, 2 Mart'ta İstanbul'un Esenler ilçesinden, dönemin askeri üniformasını giyip elinde Türk bayrağı ile yola çıkan Çanakkale Savaşı gazisi torunu, Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Gelibolu'ya ulaştı. Şehir merkezinden giriş yapan, trafik noktasında polis ve jandarma tarafından karşılanan Gümüş, Fener Meydanı'ndaki Bayraklı Baba Türbesi'ni ziyaret etti. Gümüş, dua edip, türbeye Türk bayrağı astı.

'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır' dizesini okuyan Saffet Gümüş, "İstanbul Esenler'den, 9 gün önce almış olduğum bu bayrağı Gelibolu'ya kadar getirdik. Amacımız, 'Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü' yapmak, farkındalık oluşturmak, vatan, millet, bayrak sevgisini gelecek nesillere taşımak. Çünkü bizim onlara vefa borcumuz çok. Ne yapsak ödeyemeyiz. 300, 500 kilometre de 10 bin kilometre de yürüsek bizim o şehitlere borcumuzu ödememiz mümkün değil. Allah, tüm şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Almış olduğum bu bayrağı nasip olursa Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a vermeyi planlıyoruz. Amacımız o. Yolumuz çetin, yolumuz şehitler yolu, yolumuz Çanakkale yolu" dedi. (DHA)

Son dakika haberi | ŞEHİTLER İÇİN İSTANBUL'DAN ÇANAKKALE'YE YÜRÜYEN GAZİ TORUNU, GELİBOLU'YA ULAŞTI
Son dakika haberi | ŞEHİTLER İÇİN İSTANBUL'DAN ÇANAKKALE'YE YÜRÜYEN GAZİ TORUNU, GELİBOLU'YA ULAŞTI
Son dakika haberi | ŞEHİTLER İÇİN İSTANBUL'DAN ÇANAKKALE'YE YÜRÜYEN GAZİ TORUNU, GELİBOLU'YA ULAŞTI
Son dakika haberi | ŞEHİTLER İÇİN İSTANBUL'DAN ÇANAKKALE'YE YÜRÜYEN GAZİ TORUNU, GELİBOLU'YA ULAŞTI
Son dakika haberi | ŞEHİTLER İÇİN İSTANBUL'DAN ÇANAKKALE'YE YÜRÜYEN GAZİ TORUNU, GELİBOLU'YA ULAŞTI
Son dakika haberi | ŞEHİTLER İÇİN İSTANBUL'DAN ÇANAKKALE'YE YÜRÜYEN GAZİ TORUNU, GELİBOLU'YA ULAŞTI

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Son dakika: Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen kişi Gelibolu'ya ulaştı Son dakika: Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen kişi Gelibolu'ya ulaştı

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, İstanbul, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | ŞEHİTLER İÇİN İSTANBUL'DAN ÇANAKKALE'YE YÜRÜYEN GAZİ TORUNU, GELİBOLU'YA ULAŞTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | ŞEHİTLER İÇİN İSTANBUL'DAN ÇANAKKALE'YE YÜRÜYEN GAZİ TORUNU, GELİBOLU'YA ULAŞTI - Son Dakika
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