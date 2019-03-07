Son Dakika Haberleri: Şehitler İçin İstanbul'dan Çanakkale'ye Yürüyor

Şehitler İçin İstanbul'dan Çanakkale'ye Yürüyor

29 dakika önce

İstanbul'dan şehitler anısına Çanakkale'ye yürüyen 52 yaşındaki Saffet Gümüş, Edirne'ye ulaştı.

Şehitler İçin İstanbul'dan Çanakkale'ye Yürüyor, System.String[]
İstanbul'dan şehitler anısına Çanakkale'ye yürüyen 52 yaşındaki Saffet Gümüş, Edirne'ye ulaştı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü törenlerine katılacak Saffet Gümüş, İstanbul Esenyurt'tan başlattığı yürüyüş güzergahında Keşan ilçesinde mola verdi.

Gümüş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitler için 375 kilometre yürüyeceğini söyledi.

"Tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan" parolasıyla 375 kilometrelik yola İstanbul Esenyurt'tan başladıklarını belirten Gümüş, şunları kaydetti:

"Gençliğimize bir nebze de olsa Çanakkale ruhunu vermek, vatan ve bayrak sevgisini aşılamak için yola çıktım. Esenyurt Belediye Başkanı'ndan aldığım Türk Bayrağı'nı, 375 kilometre sonunda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etmeyi planladık. Gençlerimiz, vatanın, bayrağın kıymetini bilsinler. Bizi bölmek isteyenlere fırsat vermesinler."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:16 Kaynak: AA

Esenyurt, Gümüş, Çanakkale, İstanbul, Güncel
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