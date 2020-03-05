Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyorlar - Son Dakika
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Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyorlar

7 saat önce

Şehitlerin anısına İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen 3 kişi Tekirdağ'a ulaştı.

Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyorlar, System.String[]

Şehitlerin anısına İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen 3 kişi Tekirdağ'a ulaştı.


Saffet Gümüş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü kutlamalarına katılmak için Esenyurt'tan, arkadaşları Medine ve Süleyman Ay ile yola çıktı.

Türk bayrağıyla yürüyen Gümüş ve beraberindekiler, 4 gün süren yolculuğun ardından Tekirdağ'a geldi.

Yürüyüş sırasında yolda karşılaştığı vatandaşlara bayrak dağıtan Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, milli birlik ve beraberliğe dikkati çekmek amacıyla yürüdüğünü söyledi.

Türkiye'nin çok büyük bir devlet olduğunu ifade eden Gümüş, "Bayrak, vatan ve şehitler için bu yürüyüşü yapıyorum. Birkaç gün önce 38 evladımız şehit oldu. Allah onların mekanlarını cennet eylesin. Bayrağımız şehit kanlarıyla yoğrulmuştur. Çanakkale'de 105 yıl önce dedelerimiz şehit oldu. Çanakkale sadece bir il ismi demek değil. Çanakkale Türkiye'nin varoluşu, Türkiye'nin kurtuluşu demektir." diye konuştu.

Gümüş, yolda karşılaştığı insanların da kendisine destek verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çanakkale'de bu vatan için yüzlerce, binlerce şehit verdik. Atalarımızın davası vatandı, bayraktı. Bayrak olmadan, vatan olmadan biz olamayız. Atalarımız bu emaneti 105 yıl önce vermişler, biz de o emanete sahip çıkacağız. Şehitlerimiz bize bunları emanet etti. Vatana, bayrağa sahip çıkalım. 18 Mart'ta bu bayrağı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a vermek istiyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:42 Kaynak: AA
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