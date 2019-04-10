Son Dakika Haberleri: Şehitler İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu

Şehitler İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu

1 saat önce

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'nca Şehit Uzman Çavuş Serdal Güneş için Erzincan'da ki Camii Kebir Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Şehitler İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu, System.String[]
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'nca Şehit Uzman Çavuş Serdal Güneş için Erzincan'da ki Camii Kebir Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde tespit edilen dinamitlerin imhası esnasında kazaen şehit olan Uzman Çavuş Serdal Güneş için ilimizde Mevlid-i Şerif okutuldu. Akşam namazına müteakiben Erzincan Camii Kebir Camii'nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programına Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sayın Hasan Aksoylu, kamu kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:57 Kaynak: İHA
Erzincan, Güncel
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