Son Dakika Haberleri: Şehitler İçin Mevlid Okutuldu, Helva Dağıtıldı

Şehitler İçin Mevlid Okutuldu, Helva Dağıtıldı

1 saat önce

Muratpaşa Belediyesi, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Erdal İnönü Kent Parkı'nda Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Antalya şubesiyle birlikte mevlid okutup helva dağıttı.

Şehitler İçin Mevlid Okutuldu, Helva Dağıtıldı, System.String[]
Muratpaşa Belediyesi, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Erdal İnönü Kent Parkı'nda Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Antalya şubesiyle birlikte mevlid okutup helva dağıttı.

Aynı zamanda dernek binasının da bulunduğu parkta düzenlenen ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Şube Başkanı Ali Kuş'un ev sahipliği yaptığı etkinlikte; 3'üncü Piyade Eğitim ve Tugay Komutanı Albay Tuncay Polat, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdurrahman Yılmaz, Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, İl Müftüsü Osman Artan ve CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul da yer aldı.

Bununla birlikte Belediye Başkanı Uysal, Erdal İnönü Kent Parkı'nda düzenlene etkinlik öncesi de Antalya Çanakkaleliler Derneği'yle birlikte Muratpaşa Cami'nde Çanakkale Zaferinin kahramanları ve şehitler anısına helva dağıttı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:58 Kaynak: İHA

Erdal İnönü, Muratpaşa, Antalya, Güncel
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