Şehitler için mevlit - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl Belediyesi ve Kent Konseyi tarafından İdlib'te yapılan hain saldırılar sonucu şehit olan askerlerimiz için mevlid-i şerif okutuldu.



Ülkemizin sınırlarını korumak için Suriye'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerimize karşı geçen hafta yapılan hain saldırılar sonrası bütün Türkiye tek yürek oldu. İnegöl Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğiyle şehitler için mevlid-i şerif okundu. İshakpaşa Camiinde okunan mevlitte, şehitler için dualar edildi. Gazilere acil şifalar dilenirken, ordumuzun muzaffer olması için eller semaya açıldı.



Mevlide Kaymakam Şükrü Görücü, Belediye Başkanı Alper Taban, Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Zengin, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Mevlid-i şerif sonrası ikramlarda bulunuldu. Belediye Başkanı Alper Taban, Türk milletinin ölümden korkmadığına vurgu yaparak "Bizler öyle bir toplumuz ki, hem Müslümanız, hem Türk'üz. Bu milletin ortak özelliği bence şudur; ölmeden ölümü tadan insanlardır. Dolayısıyla ölüm bizim için bir son değil, her zaman bir başlangıçtır. Bizi bununla imtihan edemeyeceklerini bütün dünyanın bilmesi lazım. Dolayısıyla hiçbir zaman şehitler tepesi de boş kalmayacaktır. Bunu da buradan ifade edeyim" diye konuştu. - BURSA