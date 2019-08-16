Şehitler için mevlit okundu
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Adıyaman'da, 16 Temmuz 2018 tarihinde terör örgütü PKK tarafından yapılan hain saldırı sonucu şehit düşen 4 asker için mevlit okundu.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:38 Kaynak: İHA
'da, 16 Temmuz 2018 tarihinde terör örgütü PKK
tarafından yapılan hain saldırı sonucu şehit düşen 4 asker için mevlit okundu.
Terör örgütü PKK mensuplarının Dağkuyucak- Derinsu Köyü yakınlarında 16 Ağustos 2018 tarihinde düzenlemiş olduğu hain saldırı sonucunda J. Uzm. Çvş. Tuncer Doğan, J. Uzm. Çvş. Oğuzhan Tekerek, J. Kd. Bçv. Aydın Özer
, J. Uzm. Çvş. Mehmet Kürşat Yılmaz
şehit olmuştu. Şehit askerlerin ölüm yıl dönümünde Adıyaman'da Cuma namazına müteakip mevlit okudundu. Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut
, AK Parti
Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat
, İl Jandarma
Komutanı Albay Ercan Atasoy
, İl Emniyet Müdürü Metin Alper
, AK Parti il Başkanı Mehmet Dağtekin, kurum müdürleri, STK başkanları, askerler, polisler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yenipınar Camiinde düzenlenen mevlitte şehitler için dualar edilerek birlik ve beraberlik mesajlarının verildi. - ADIYAMAN
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