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Şehitler için mevlit okundu

1 saat önce

Adıyaman'da, 16 Temmuz 2018 tarihinde terör örgütü PKK tarafından yapılan hain saldırı sonucu şehit düşen 4 asker için mevlit okundu.

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Adıyaman'da, 16 Temmuz 2018 tarihinde terör örgütü PKK tarafından yapılan hain saldırı sonucu şehit düşen 4 asker için mevlit okundu.

Terör örgütü PKK mensuplarının Dağkuyucak- Derinsu Köyü yakınlarında 16 Ağustos 2018 tarihinde düzenlemiş olduğu hain saldırı sonucunda J. Uzm. Çvş. Tuncer Doğan, J. Uzm. Çvş. Oğuzhan Tekerek, J. Kd. Bçv. Aydın Özer, J. Uzm. Çvş. Mehmet Kürşat Yılmaz şehit olmuştu. Şehit askerlerin ölüm yıl dönümünde Adıyaman'da Cuma namazına müteakip mevlit okudundu. Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, AK Parti il Başkanı Mehmet Dağtekin, kurum müdürleri, STK başkanları, askerler, polisler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yenipınar Camiinde düzenlenen mevlitte şehitler için dualar edilerek birlik ve beraberlik mesajlarının verildi. - ADIYAMAN
Adıyaman, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:38 Kaynak: İHA
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