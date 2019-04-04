Son Dakika Haberleri: Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

1 saat önce

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri şehitler için okutulan mevlit ile başladı.

Şehitler İçin Mevlit Okutuldu, System.String[]
Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri şehitler için okutulan mevlit ile başladı.

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü ve 10 Nisan Polis Bayramı etkinlikleri kapsamında Adıyaman Emine Uyumaz Camii'nde şehitlerimiz için mevlit okutuldu. İkindi namazının ardından okutulan mevlide Emniyet Müdürü Metin Alper'in yanı sıra teşkilat mensupları, çeşitli kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Mevlit programının ardından camiden çıkan kişilere lokum ikramda bulunuldu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:08 Kaynak: İHA

10 Nisan, Adıyaman, Polis, Güncel
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