Son Dakika Haberleri: Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

23 dakika önce

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü ve "Polis Haftası" kapsamında Samsun'da mevlit okutuldu.

Şehitler İçin Mevlit Okutuldu, System.String[]
Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü ve "Polis Haftası" kapsamında Samsun'da mevlit okutuldu.

Büyük Cami'de okutulan Mevlid-i Şerif'in ardından şehitler için dualar edildi. Okunan mevlide; Samsun Valisi Osman Kaymak, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, gazi ve şehit aileleri, emniyet mensupları katıldı.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:28 Kaynak: İHA

Polis, Polis Haftası, Samsun, Güncel
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