Şehitler İçin Mevlit Okutuldu
23 dakika önce
Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü ve "Polis Haftası" kapsamında Samsun'da mevlit okutuldu.
Türk Polis
Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü ve "Polis Haftası
" kapsamında Samsun
'da mevlit okutuldu.
Büyük Cami'de okutulan Mevlid-i Şerif'in ardından şehitler için dualar edildi. Okunan mevlide; Samsun Valisi Osman Kaymak, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz
, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz
Temsilcisi Bilal Erim, gazi ve şehit aileleri, emniyet mensupları katıldı.
Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:28 Kaynak: İHA
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