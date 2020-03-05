Şehitler için mevlit okutuldu - Son Dakika
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Şehitler için mevlit okutuldu

6 saat önce

Amasya'nın Suluova ilçesinde şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

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Amasya'nın Suluova ilçesinde şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.


İdlib başta olmak üzere bütün Mehmetçiğe ve Türk Silahlı Kuvvetlerine dualar edildi. İblid'de şehadete ulaşan askerlerin anısına Suluova Hacı Muammer Koca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde mevlit merasimi düzenlendi. Mevlitte okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından eller semaya açıldı. Bütün Mehmetçikler için dua edildi, hep birlikte "amin" denildi.


Programa Suluova Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, huzurevi sakinleri ve Merzifon'dan gelen misafirler katıldı. - AMASYA

Suluova, Amasya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:58 Kaynak: İHA
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