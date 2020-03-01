Şehitler için Palandöken'e dev Türk Bayrağı astılar - Son Dakika

Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri, İdlib'de şehit olan 33 asker için Palandöken'e dev Türk Bayrağı astı.



Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejiminin askeri konvoya yaptığı saldırı sonucu şehit olan askerler için Türkiye'nin her yeri bayraklarla donatılırken, Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri de Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Palandöken Kayak Merkezine dev Türk Bayrağı asarak şehitleri andı.



Çelik halatlar üzerine ilerleyen ekipler dev Türk Bayrağını özenle açtıktan sonra dalgalandırdı. Bu anlar drone ile havadan görüntülendi. - ERZURUM