Şehitler için pedal çevirecekler - Son Dakika
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Şehitler için pedal çevirecekler

6 saat önce

Düzce Bisiklet kulübü üyeleri şehitler için pedal çevirecek.

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Düzce Bisiklet kulübü üyeleri şehitler için pedal çevirecek.

Tüm şehitleri anmak için 12 Mart'ta Çanakkale'ye kadar pedal çevirecek olan Düzce Bisiklet Kulübü üyeleri, Akçakoca'da antrenman yapmaya başladı.

Türkiye Bisiklet Kulübü Federasyon Düzce İl Temsilcisi Selim Cicu, gençlerle Akçakoca ilçesinde antrenman yaptığını söyledi.

Bu dönemde şehitleri anmak için böyle bir organizasyon düzenlediğini belirten Cicu, "12 Mart Çarşamba günü 30 gencimizle birlikte sabah 08.30'da Anıt Meydanı'ndan start alıp 3 gün boyunca 515 kilometre pedal çevireceğiz. Bunun amacı şehitlerimize saygı pedalı olacaktır. Bu dönemde de çok önemli olduğunu düşünüyorum. 12 Mart'ta herkesi bizi uğurlamaya davet ediyorum. Şu an antrenmanını yapıyoruz." dedi.

Amaçlarının bisiklet sporunu gençleri sevdirmek olduğunu aktaran Cicu, şunları kaydetti:

"Akçakoca bizim yol güzergahımız. Bugün buraya gelerek antrenman yapıyoruz. Akçakoca Esmahanım köyü üzerinden Düzce'ye gideceğiz. Gelmişken Akçakoca'yı ziyaret etmek istedik. Gençlerimize bu sporu sevdirmek amacımızdır. Bizi bilen biliyor. 6-7 yıldır bu işi yapıyoruz. Hedefimiz gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Nispeten de başardığımızı düşünüyoruz. Ailelerin tepkileri de olumlu. İnşallah büyüyerek geliştireceğiz."

Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:02 Kaynak: AA
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