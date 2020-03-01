Şehitler için sabah namazında buluştular - Son Dakika

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) organizesi ile sabah namazı buluşmasında şehitler için dua edildi.



Suriye'nin İdlib kentinde Rejim tarafından yapılan saldırıda şehit olan askerler için tüm ülke birlik okurken, Türkiye Gençlik Vakfı Malatya İl Temsilciliği tarafından da şehitler için sabah namazında bir araya gelindi. Turgut Özal Camisinde sabah namazı sonrası yapılan duaya Malatya Müftüsü Veysel Işıldar, TÜGVA İl Temsilcisi Mesut Demir, Memur-Sen İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, Yedi Hilal İl Temsilcisi Behçet Bakır ve vatandaşlar katıldı. Şehitler, gaziler ve görev başındaki güvenlik güçleri için namaz öncesi dua edildi.



Namaz sonrası ise cemaate çorba ikramında bulunuldu. - MALATYA