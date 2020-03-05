Şehitler için saygı duruşu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehitler için saygı duruşu - Son Dakika

Şehitler için saygı duruşu

6 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Atatürk Düşünce Derneği (ADD), Suriye'nin Idlib kentinde şehit düşen askerler için bir araya geldi.

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Atatürk Düşünce Derneği (ADD), Suriye'nin Idlib kentinde şehit düşen askerler için bir araya geldi.


Tüm şehirde eş zamanlı olarak toplanan ADD, Çaycuma Şube binası önünde Suriye'nin İdlib kentinde ölen şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Katılanlar arasında Çaycuma ADD Şube Başkanı Ela Mantarlı Kurt, CHP İlçe Başkanı Şeref Köktürk, CHP Zonguldak eski Milletvekili Ali İhsan Köktürk, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve çok sayıda vatandaş yer aldı.


Yoğun kalabalık karanfil dağıtımının ardından ADD Şube binasında toplandı.


Çaycuma ADD Şube Başkanı Ela Mantarlı Kurt, "Bugün burada İdlib'de şehit düşen askerlerimizi saygı ile anmak için toplanmış bulunmaktayız. Şehit hepimizin şehidi, acı hepimizin acısı. Kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar ve acılı ailelerimize, ulusumuza da baş sağlığı dileriz " dedi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:21 Kaynak: İHA
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