Şehitler için saygı konvoyu - Son Dakika
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Şehitler için saygı konvoyu

57 dakika önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan 33 asker için Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde birlik ve beraberlik konvoyu düzenlendi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan 33 asker için Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde birlik ve beraberlik konvoyu düzenlendi.

Sosyal medya üzerinden organize olan ve yaklaşık 300 aracın katıldığı konvoy, ilçenin ana caddelerini takip ederek, Milli Egemenlik Meydanı'na ulaştı.

Mehmetçiğe destek sloganları atan gruptakilere, vatandaşlar da evlerinin pencerelerinden bayrak sallayarak destek verdi.

Daha sonra Milli Egemenlik Parkı'nda şehitler için dua edildi, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okudu.

Şehitler için saygı konvoyu

Suriye, Ankara, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:07 Kaynak: AA
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