Şehitler için Van Jandarma Filo Komutanlığında tören düzenlenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehitler için Van Jandarma Filo Komutanlığında tören düzenlenecek - Son Dakika

Şehitler için Van Jandarma Filo Komutanlığında tören düzenlenecek

6 saat önce

Van'da yaşanan çığ felaketinde şehit düşen askerler ve güvenlik korucuları ile Hakkari'de el bombasının patlaması sonucu şehit düşen asker için Van Jandarma Filo Komutanlığında tören düzenlenecek.

Şehitler için Van Jandarma Filo Komutanlığında tören düzenlenecek, System.String[]

Van'da yaşanan çığ felaketinde şehit düşen askerler ve güvenlik korucuları ile Hakkari'de el bombasının patlaması sonucu şehit düşen asker için Van Jandarma Filo Komutanlığında tören düzenlenecek.


Dün Van'da yaşanan çığ felaketinde 11 asker ile 7 güvenlik korucusu şehit düşerken, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde ise el bombasının patlaması sonucu Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik şehit düşmüştü. Şehitler Uzman Çavuş Özgür Işık (Düzce Merkez), Uzman Çavuş Özen Akçam ( Artvin, Ardanuç), Uzman Çavuş Ramazan Süslü ( Aksaray, Sultanhanı), Uzman Çavuş Ufuk Deniz ( Kastamonu, Tosya), Jandarma Astsubay Çavuş Fatih Karagöz ( Kocaeli, Kartepe), Uzman Onbaşı Osman Karaca ( Tokat, Almus), Uzman Onbaşı Cihat Erat ( Erzurum, İspir), Uzman Çavuş Muammer Keskin ( Aydın, Çine), Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı ( Kars, Arçapayı), Uzman Çavuş Mesut Deniz ( Kahramanmaraş, Türkoğlu), Uzman Onbaşı Tarkan Karaca ( Eskişehir, Sivrihisar), Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik ( Kayseri, Develi), Van'ın Çatak ilçesinden güvenlik korucuları Hekim Kazgan, Nimet İnçamur, Abdulselam Mantaş, Tahsin Karan, Bayram Bulcar, Metinb Mantaş ve Mehmet Esen için Van Jandarma Filo Komutanlığında tören düzenlenecek.


Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katılacak. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:47 Kaynak: İHA
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