Şehitler için yürüyüş ve motosiklet konvoyu - Son Dakika
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Şehitler için yürüyüş ve motosiklet konvoyu

13 dakika önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerler için saygı yürüyüşü ve motosiklet konvoyu düzenlendi.

Şehitler için yürüyüş ve motosiklet konvoyu, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerler için saygı yürüyüşü ve motosiklet konvoyu düzenlendi.


Bir araya gelen motosikletli grup İdlib'teki hain saldırı sonucu şehit düşen askerler için konvoy yaparak Samandağ'ı turladılar. Yürüyüş yapan gruptakiler ise ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Vatan sana canım feda" sloganları attı.


Grup, daha sonra şehitler için dua edip, İstiklal Marşı okuyarak yürüyüşü sonlandırdı. - HATAY

Samandağ, Hatay, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 12:53 Kaynak: İHA
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