Şehitler Kayseri'de anıldı - Son Dakika

Şehitler Kayseri'de anıldı

18.03.2021 12:41
Şehitler Kayseri'de anıldı, System.String[]

Kayseri'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir dizi program düzenlendi.

Kayseri'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir dizi program düzenlendi. Programda konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Şehitlerimizden ve ecdadımızdan aldığımız güç ile her türlü zorluğu aşmak için mücadele edeceğiz" dedi.

Kayseri'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi. Kartal Şehitliği'nde düzenlenen programda, ilk olarak Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Aziz Adalı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından ardından saygı atışı yapıldı. Konuşmaların ardından Sema Yazar Anadolu Lisesi öğrencisi Alper Toker'in Bayrak şiirini okumasının ardından bir konuşma yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, "Çanakkale Geçilmez" sözü ile hafızalara kazınan Çanakkale Savaşları, Yüce Türk Milleti'nin tarih sahnesindeki en büyük hesaplaşması ve eşsiz destanıdır. Yüce milletin en büyük zaferi olan bu büyük zafer, Anadolu coğrafyasını sonsuza dek Türk vatanı kılmıştır. Çanakkale Zaferi, bir milletin bağımsızlık mücadelesinin 106 yıllık tarihidir. 106 yıl önce bugün, "Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum" diyen muzaffer Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve binlerce isimsiz kahraman Çanakkale'yi geçilmez kılarak, emperyalizme karşı verilen kurtuluş savaşında ilk kıvılcımı ateşlemiştir. O kıvılcım ki; ışığını söndürmek isteyenlere inat başka vücutlarda bağımsız ve hür yarınlar için ışık saçmaya devam edecektir. Bu gün; şanlı tarihimize altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferinin 106'ıncı yıl dönümünde mukaddes vatanımız için canlarını çekinmeden feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum. 18 Mart Çanakkale'nin geçilemeyeceğinin, Türk milletinin esir edilemeyeceğinin, Türk vatanının parçalanamayacağının tüm dünyaya haykırıldığı gündür" ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da, şehitlik özel defterini imzalayarak, "Nice zaferlere imza atmış, büyük milletimizin kahraman evlatları olarak vatanımız, milletimiz, bayrağımız ve ezanımız için canlarını feda etmekten çekinmeyerek şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimiz; sizlerden ve ecdadımızdan aldığımız güç ve ilhamla milletimizin önüne çıkan, çıkarılan her türlü zorluğu aşmak için bütün varlığımızla mücadele edeceğimize söz veriyoruz. Bizler, 'Çanakkale geçilmez' dedirten emsalsiz bir mücadelenin ve ruhun mirasçıları olarak bu zaferin sadece geçmişimize ait bir başarı olarak değil, kutlu ve kararlı yürüyüşümüzün en önemli kaynaklarından biri olarak görüyoruz. Bu duygularla başata Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, bütün şehitlerimizi, vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle devam eden program, protokolün şehit mezarlarına karanfil bırakması ve şehit aileleri ile sohbet etmesinin ardından sona erdi.

Polis şehitliği de ziyaret edildi

Protokol, Kartal Şehitliği'nde düzenlenen programın ardından Kayseri Şehir Mezarlığı içerisinde bulunan Polis Şehitliği'ni de ziyaret etti. Burada okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Vali Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, şehit polis memurlarının mezarlarına karanfil bırakarak, dua etti. - KAYSERİ

Şehitler Kayseri'de anıldı
Şehitler Kayseri'de anıldı
Şehitler Kayseri'de anıldı
Şehitler Kayseri'de anıldı
Şehitler Kayseri'de anıldı
Şehitler Kayseri'de anıldı
Şehitler Kayseri'de anıldı

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, 18 mart, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehitler Kayseri'de anıldı - Son Dakika


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