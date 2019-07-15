ŞEHİTLER MAKAMI'NA ZİYARETÇİ AKINI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 yılındaki hain darbe girişiminde şehit olanlar için yaptırılan Beylerbeyi'ndeki "Şehitler Makamı"nı bugün binlerce kişi ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:11 Kaynak: DHA
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 yılındaki hain darbe girişiminde şehit olanlar için yaptırılan Beylerbeyi'ndeki "Şehitler Makamı"nı bugün binlerce kişi ziyaret etti. Sabah
erken saatlerden itibaren anıta gelenler dua etti. Anıtın bulunduğu alanda kalabalık gün boyu artarak devam etti. Anıta çıkan merdivenlerde zaman zaman izdiham yaşandı.
Aynı alanda yapımı tamamlanan "Hafıza 15 Temmuz" müzesinin bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından açılması bekleniyor.
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