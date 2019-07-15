Son Dakika Haberleri: ŞEHİTLER MAKAMI'NA ZİYARETÇİ AKINI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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ŞEHİTLER MAKAMI'NA ZİYARETÇİ AKINI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

6 saat önce

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 yılındaki hain darbe girişiminde şehit olanlar için yaptırılan Beylerbeyi'ndeki "Şehitler Makamı"nı bugün binlerce kişi ziyaret etti.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 yılındaki hain darbe girişiminde şehit olanlar için yaptırılan Beylerbeyi'ndeki "Şehitler Makamı"nı bugün binlerce kişi ziyaret etti.
Sabah erken saatlerden itibaren anıta gelenler dua etti. Anıtın bulunduğu alanda kalabalık gün boyu artarak devam etti. Anıta çıkan merdivenlerde zaman zaman izdiham yaşandı.
Aynı alanda yapımı tamamlanan "Hafıza 15 Temmuz" müzesinin bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılması bekleniyor.
ŞEHİTLER MAKAMI'NA ZİYARETÇİ AKINI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:11 Kaynak: DHA
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