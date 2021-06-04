ŞEHİTLER MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI - Son Dakika

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen kazada şehit olan uzman çavuşlar Necati Yatkak (28) ve Halit Altun (28) ile Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz (24) Hatay Havalimanı'nda yapılan törenle memleketlerine uğurlandı.

Şehit uzman çavuşlar Necati Yatkak, Halit Altun ve Şahin Sarılmaz için Hatay Havalimanı'nda tören düzenlendi. Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Hatay Valisi Rahmi Doğan, kent protokolü, askeri ve mülki erkan katıldı. Törende şehitlerin özgeçmişlerinin okundu, dualar yapıldı. Törenin ardından uzman çavuşlar Şahin Sarılmaz memleketi Aksaray'a, Necati Yatkak Afyonkarahisar'a, Halit Altun ise Mardin'e uğurlandı.