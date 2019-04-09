Son Dakika Haberleri: Şehitler Mezarları Başında Anıldı

Şehitler Mezarları Başında Anıldı

37 dakika önce

Erzurum'da Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Erzurum Asri Mezarlığında düzenlenen programla şehit polisler mezarı başında anıldı.

Şehitler Mezarları Başında Anıldı, System.String[]
Erzurum'da Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Erzurum Asri Mezarlığında düzenlenen programla şehit polisler mezarı başında anıldı.

Kuran okunması ile başlayan programda, şehitler için dua edildi. Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile beraberindekiler Asri Mezarlığı'nda bulunan 6 şehidin mezarını ayrı ayrı ziyaret ederek, dualar okudu. Şehit polislerin mezarlarına karanfil de bırakıldı.

Şehit aileleri ise İl Emniyet Müdürü Aslan'a eşlik ederek şehit mezarlıklarına karanfil bırakıp dua ettiler.

Düzenlenen programın ardından Polis Özel Harekat şehitler için saygı atışı gerçekleştirdi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:14 Kaynak: İHA

Polis, Erzurum, Güncel
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