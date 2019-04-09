Şehitler Mezarları Başında Anıldı
37 dakika önce
Erzurum'da Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Erzurum Asri Mezarlığında düzenlenen programla şehit polisler mezarı başında anıldı.
Erzurum
'da Türk Polis
Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası
nedeniyle Erzurum Asri Mezarlığında düzenlenen programla şehit polisler mezarı başında anıldı. Kuran
okunması ile başlayan programda, şehitler için dua edildi. Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan
ile beraberindekiler Asri Mezarlığı'nda bulunan 6 şehidin mezarını ayrı ayrı ziyaret ederek, dualar okudu. Şehit polislerin mezarlarına karanfil de bırakıldı.
Şehit aileleri ise İl Emniyet Müdürü Aslan'a eşlik ederek şehit mezarlıklarına karanfil bırakıp dua ettiler.
Düzenlenen programın ardından Polis Özel Harekat şehitler için saygı atışı gerçekleştirdi. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:14 Kaynak: İHA
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