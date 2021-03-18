Şehitler, Ödemiş ve Seferihisar'daki törenlerle anıldı - Son Dakika

İzmir'in Seferihisar ve Ödemiş ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Ödemiş Hükümet Meydanında gerçekleşen törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Fatih Aksoy ve Belediye Başkanı Mehmet Eriş tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Ödemiş Askerlik Şubesi Personel Asb. Kd. Üçvş. Şube Başkan Vekili Mehmet Uçar, konuşmasında toprakları vatan kılmak için canlarını seve seve feda eden aziz şehitleri ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazileri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Uçar vatanın çok kıymetli olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Aziz milletimizi haritadan silmek için var güçleriyle üstümüze gelen, bizleri yok etmek için her türlü imkanı seferber eden işgal güçlerine karşı ömrünün en güzel çağlarında vatan uğruna ölüme seve seve koşan ve vatanımızı düşmana çiğnetmeyip, tarihe 'Çanakkale Geçilmez' mührünü kazıyan şerefli ve asil ecdadın torunları olarak bizlerde bugün aynı azim ve kararlılıkla 'Çanakkale Geçilmez, Çanakkale Vazgeçilmez' diyoruz."

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi nedeniyle Seferihisar ilçesindeki tören ise ilçe şehitliğinde düzenlendi.

Şehitlikte Kaymakam Naci Aktaş ve Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, anıta çelenk sundu.

İlçe Jandarma Muh. Tab Komutanlığı Muh. Tgm Emre Demircioğlu günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Seferihisar Müftüsü Kemal Bal, Kuran-ı Kerim tilavetinde bulundu.

Protokol üyeleri, şehitlikteki kabirlere çiçek bıraktı, dua etti.

İYİ Parti Seferihisar İlçe Başkanlığı, anma etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı önünde pilav hayrında bulundu, CHP Seferihisar İlçe Başkanlığı da hoşaf ve ekmek dağıttı.

Seferihisar İYİ Parti İlçe Başkanı Şadiye Aşçıoğlu, "Bizler için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve şükran ile anıyoruz. 18 Mart dolayısı ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet, şükran ve saygı ile anıyoruz." dedi.