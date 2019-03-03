Şehitler Parkı'na 24 Metrekarelik Bayrak

Çorum Belediyesi, Gülabibey Mahallesi'ndeki Şehitler Parkı'na 20 metre yüksekliğinde, 24 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağı dikti.

Çorum Belediyesi, Gülabibey Mahallesi'ndeki Şehitler Parkı'na 20 metre yüksekliğinde, 24 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağı dikti.



Belediye Başkan Vekili Ahmet Yabacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, mahalle sakinlerinden gelen talep üzerine kent merkezindeki en yüksek tepeye bayrak diktiklerini belirtti.



Bayrağın şehrin birçok yerinden göründüğünü aktaran Yabacıoğlu, şunları kaydetti:



"Bayrağımız hem bağımsızlığımızın sembolü hem de aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı en mukaddes emanet ve hatıradır. Milletimizin al bayrağımıza olan sevgisine katkıda bulunmak için eski adı Aşıklar Tepesi olan Şehitler Parkı'mıza 20 metre yüksekliğinde direğe, 24 metrekarelik Türk bayrağımızı astık. Böylece ilimizin birçok yerinde olduğu gibi Şehitler Parkı'mızda da al bayrağımız dalgalanacak. Her zaman en zirvede olmayı hak eden şanlı bayrağımız milletimizin bağımsızlığının sembolü olarak sonsuza kadar bu topraklarda dalgalanmaya devam edecek."

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