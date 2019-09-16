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Şehitler Parkı'na mescit

35 dakika önce

Balıkesir Valiliği ve Karesi Belediyesi'nin katkılarıyla Şehitler Parkı'na mescit inşa ediliyor.

Şehitler Parkı'na mescit, System.String[]

Balıkesir Valiliği ve Karesi Belediyesi'nin katkılarıyla Şehitler Parkı'na mescit inşa ediliyor. Mescit inşaatında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dinçer Orkan, emeği geçenlere teşekkür etti.


Şehitlik Parkı'nın önemli ihtiyaçlarından birisi olan mescit için çalışmalar başladı. Balıkesir Valiliği ve Karesi Belediyesi işbirliği ile Şehitler Parkı içindeki şehitliğe mescit yapılıyor. İnşaatı valilik tarafından yapılan mescidin inşaat ve tefrişat malzemeleri ise Karesi Belediyesi tarafından karşılanacak. Mescit inşaatında incelemelerde bulunan Başkan Orkan, çalışmalara katkı sağlayanlara teşekkür etti. Mescidin valilik tarafından Karesi Belediyesi katkılarıyla yapıldığını söyleyen Başkan Orkan, "Şehitler Parkı ve şehitliğimizin önemli ihtiyaçlarından biri olan mescit inşaatı hızla devam ediyor. Mescit yapımında emeği geçen ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Dinçer Orkan, Balıkesir, Karesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:59 Kaynak: İHA
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