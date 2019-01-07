Son Dakika Haberleri: Şehitler Sabah Namazında Yadedildi

Şehitler Sabah Namazında Yadedildi

35 dakika önce

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tüm şehitler dualarla anıldı.

Şehitler Sabah Namazında Yadedildi, System.String[]
Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tüm şehitler dualarla anıldı.

Osmaniye Belediyesi'nin destekleriyle Osmaniye Gençlik Eğitim Derneği'nin (OGED) Envar-ül Hamit (Büyük) Camisi'nde düzenlediği "Osmaniye Şehitlerini Yad Ediyor" programı yoğun katılımla gerçekleşti.

Sabah namazı öncesi başlayan program sabah namazı sonrası da devam etti. Okunan Kuranı Kerim tilaveti ve duaların ardından caminin bahçesine kurulan çadırda vatandaşlara çorba ikram edildi.

Etkinliğe, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, siyasi parti il, ilçe başkanları ve temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - OSMANİYE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:55 Kaynak: İHA

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