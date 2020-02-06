Şehitler törenin ardından memleketlerine uğurlandı - Son Dakika
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Şehitler törenin ardından memleketlerine uğurlandı

6 saat önce

Van'da çığ felaketinde şehit düşen askerler ve güvenlik korucularının naaşları, düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Şehitler törenin ardından memleketlerine uğurlandı, System.String[]

Van'da çığ felaketinde şehit düşen askerler ve güvenlik korucularının naaşları, düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.


Van'da yaşanan çığ felaketinde şehit düşen askerler ve güvenlik korucuları ile Hakkari'de el bombasının patlaması sonucu şehit düşen asker için Van Jandarma Filo Komutanlığında tören düzenlendi. Törende şehitlerin büyük üzüntü yaşayan yakınları ağıtlar yaktı. Törenin ardından 12 şehit askerin naaşı Türk Hava Kuvvetlerine ait kargo uçaklarıyla memleketlerine uğurlanırken, şehit korucuların ve itfaiye erlerinin naaşları da toprağa verilmek üzere Van merkez ve Çatak ilçesine gönderildi. - VAN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:56 Kaynak: İHA
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