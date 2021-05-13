Şehitler törenle anıldı - Son Dakika

Törende Kuran-ı Kerim okundu. Uşak Müftüsü Kazım Güzel dua etti. Protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Uşak Valiliğince, Ramazan Bayramı dolayısıyla Şekerevleri Şehitliği'nde program düzenlendi.

Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum: Şiddetle kınıyoruz!