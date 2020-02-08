Şehitler ve afetlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu - Son Dakika

Mardin'de, şehit olan güvenlik güçleri ile doğal afetlerde hayatını kaybedenler için kurban kesildi, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutuldu.

Artuklu ilçesinde Abdulkadir-Menci Duyan Kız Kur'an Kursu bünyesinde açılan gençlik merkezinin açılışında şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, kurs öğrencilerinin okuduğu hatimlerin duası yapıldı. İlahi ve ezgilerinde seslendirildiği programda İl Müftülüğüne bağlı görev yapan din görevlileri Mevlid-i Şerif okudu.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman da şehit güvenlik güçleri ile afetlerde hayatını kaybedenler için kurban kestirdi.

Artuklu İlçe Müftüsü Mustafa Ali Işık, vatanın birliği ve bütünlüğü için hem yurt içinde hem de yurt dışında şehit düşen ve halen görev yapan güvenlik güçleri, Elazığ ve Malatya depreminde, Van'daki çığ felaketinde ve uçak kazasında yatını kaybedenler için program düzenlediklerini söyledi.

Işık, "Öğrencilerimiz hatimler yaptı. Dualarını yaptık. Hafızlık yapan öğrencilerimiz, imam kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim, mevlid ve ilahi okudular. İnşallah ülkemiz bundan sonraki süreçte daha iyi olur. İnşallah felaketler gelmez." dedi.

İl Müftüsü İsmail Çiçek'in okuduğu duanın ardından yemek verildi, davetlilere çörek dağıtıldı.

Programa, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda da davetli katıldı.