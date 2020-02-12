Şehitler ve depremzedeler için hatim duası yapılarak kurbanlar kesildi - Son Dakika

Şehitler ile Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için İl Müftülüğünce organize edilen kampanyada okunan hatimlerin duası edilerek, depremzedelere ulaştırılmak üzere kurbanlar kesildi.



İl Müftülüğü tarafından organize edilen kampanya çerçevesinde hatim duası öğle namazında Hunat Camii'nde yapıldı.



İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, "Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybedenler olmak üzere, verilen şehitler için birer hatim gönderelim istedik. Bu vesile ile böyle bir program düzenledik. İş adamlarımızın Elazığ ve Malatya'daki deprem zede kardeşlerimize gönderdikleri yardımlara teşekkür ediyorum. Aynı iş adamlarımız bölgedeki insanlara ulaştırılmak üzere kurbanlar kestiriyorlar bunları depremzede kardeşlerimize ulaştıracağız.



Dün ve Geçen Cuma günü iki şehidimiz vardı. Kardeşlerimiz şehadet mertebesine ulaştılar. Bütün şehitlerimizin ruhlarına, depremde vefat eden kardeşlerimizin ruhlarına hediye edilmek üzere, Kur'an Kurslarımızda 106 adet hatim yapıldı. Bir daha memleketimize afetlerin gelmemesi ve onlardan kurtulmamız için, farkındalık oluşturmak için böyle bir program gerçekleştirdik" dedi.



Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ve çok sayıda vatandaş şehitler ve depremzedeler için okunan hatim duası için ellerini semaya açtı.



Hatim duasının yapılmasının ardından cami çıkışında açıklama yapan Vali Şehmus Günaydın, "İl Müftülüğümüzün koordine ettiği hatimler vardı. Şehitlerimize ve depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin diyoruz. Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyelerimiz, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası, OSB Yönetimi ve iş adamlarımız da Elazığ ve Malatya'daki depremzedelerimize ulaştırmak üzere kurbanlar kestirdiler. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün de koordinesinde inşallah kesilen kurbanlarımızı Elazığ'a Kızılay'a teslim edeceğiz. Allah ülkemizi ve milletimizi kazalardan ve belalardan korusun" dedi. - KAYSERİ