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Şehitlere hakaret eden şahıs, 'akıl sağlığı' tespiti için hastaneye sevk edildi

14 dakika önce

Şehitlere hakaret eden şahıs, 'akıl sağlığı' tespiti için hastaneye sevk edildiİSTANBUL - Sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'ne, dini değerlere ve şehitlere küfür ettiği iddia edilen şüpheli O.K.

Şehitlere hakaret eden şahıs, 'akıl sağlığı' tespiti için hastaneye sevk edildi

İSTANBUL - Sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'ne, dini değerlere ve şehitlere küfür ettiği iddia edilen şüpheli O.K. (17), çıkarıldığı mahkemece, akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin rapor alınması için hastaneye sevk edildi.

Sosyal medya hesabında paylaştığı videoda Türkiye Cumhuriyeti'ne, şehitlere, Türk milletine ve dini değerlere hakaret ettiği iddia edilen şüpheli O.K. (17), babasının Sarıyer'deki evinde yakalanarak, Üsküdar'daki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli O. K., İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüpheli O.K., İstanbul Adalet Sarayı'nda çıkarıldığı savcılık tarafından akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli O.K., savcılığın talebi üzerine ceza ehliyeti olup olmadığının tespiti için rapor alınmak üzere hastaneye sevk edildi. Şüpheli O.K., polis ekiplerince hastaneye götürüldü.

Şehitlere hakaret eden şahıs, 'akıl sağlığı' tespiti için hastaneye sevk edildi

Çağlayan Adalet Sarayı, Türkiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:48 Kaynak: İHA
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