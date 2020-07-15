Şehitlere saygı için pedal çevirdiler - Son Dakika

Şehitlere saygı için pedal çevirdiler

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, hain kalkışmanın yıl dönümünde 15 Temmuz ruhunu yaşatmak adına 15 Temmuz demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "Şehitlere Saygı Bisiklet Turu" düzenledi.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, hain kalkışmanın yıl dönümünde 15 Temmuz ruhunu yaşatmak adına 15 Temmuz demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "Şehitlere Saygı Bisiklet Turu" düzenledi.

Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz hain kalkışmanın 4. Yıldönümünde "Şehitlikten Şehitliğe" güzergahında bisikletseverlerin ve sporcuların katılımı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Bisiklet Turu düzenlendi.

Bisikletçiler, Asri Mezarlığı Şehitlik Parkı önünden başlayarak, 15 Temmuz Şehitleri Ömer Halisdemir Anıtına kadar 15 Temmuz şehitleri için pedal çevirdi. Balıkesir bisiklet tutkunları, hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Şehitlik Parkı- Devlet Hastanesi- Otel Basri- Gar- Milli Kuvvetler Caddesi- Anafartalar Caddesi- Necatibey Eğitim Fakültesi- Jandarma Komutanlığı rotasında pedal çevirerek ulaştıkları, 15 Temmuz Şehitler ve Ömer Halisdemir Anıtı önünde dua ettiler.

"Amacımız 15 Temmuzu ve şehitlerimizi unutturmamak"

15 Temmuz şehitlerini unutmamak adına yola çıktıklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, " Bisikletçilerimiz yüce bir amaç için pedal çevirdi. Yola çıkma amacımız 15 Temmuz Şehitlerimizi anmak, onları hatırlamak ve unutturmamaktı. Şehitlerimizi, 'Sizi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız' diyoruz. "15 Temmuz günü, iradeye sahip çıkma günüdür" anlayışı ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile meydanları bir an boş bırakmayan aziz milletimizin ikinci bağımsızlık savaşıdır. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve huzurumuzu da daim eylesin. Şehadet şerbetini içmek üzere kararlılıkta meydanlara çıkan vatan evlatlarına Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Balıkesir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 21:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şehitlere saygı için pedal çevirdiler - Son Dakika Spor

Son Dakika

00:59 Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı 00:29 Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu 00:24 Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı 23:44 "Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı 23:43 Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 20:44 Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:20 Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
00:59
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
00:29
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
00:24
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
23:44
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
23:43
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
20:44
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 03:20:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehitlere saygı için pedal çevirdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]