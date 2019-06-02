Son Dakika Haberleri: Şehitlere vefa için yollara düştü
Son Dakika Güncel Haber

Şehitlere vefa için yollara düştü

1 saat önce

15 Temmuz gazisi Yavuz Kaya, yurt içi ve yurt dışındaki şehitlikleri ziyaret etmek için motosikletle yola çıktı.

Şehitlere vefa için yollara düştü, System.String[]
15 Temmuz gazisi Yavuz Kaya, yurt içi ve yurt dışındaki şehitlikleri ziyaret etmek için motosikletle yola çıktı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ayağından vurularak gazi olan Yavuz Kaya, Şehit Yakınları Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonunun (ŞEGAFED) desteğiyle şehitlikleri ziyaret edecek.
Kaya, Ramazan Bayramı boyunca yollarda olacak.
Şırnak, Van ve İran'daki ziyaretleriyle yolculuğunu tamamlayacak olan Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz 2016'dan önce bir restoranda kurye olarak çalıştığını söyledi.
15 Temmuz'da mesai sonrası evine motosikletiyle dönerken darbe girişimini öğrendiğini ve bugünkü adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olan Boğaziçi Köprüsü'ne gittiğini aktaran Kaya, burada darbecilerin açtığı ateş sonucu baldırından yaralandığını belirtti.
Ameliyat olduğunu aktaran Kaya, devletin verdiği hakla Çağlayan Adliyesinde memur olarak çalışmaya başladığını ifade etti.
Tatil dönemlerini motosikletiyle geziler yaparak, şehitlikleri ve türbeleri ziyaretle geçirdiğini anlatan Kaya, bu kapsamda Azerbaycan ve KKTC'ye de gittiğini söyledi.
ŞEGAFED'in de desteği ve bir arkadaşıyla yeniden yola çıktığını aktaran Kaya, "Şehitlerimizin hayatını kaybettiği bölgelere özellikle gitmeye çalışacağız. Şırnak'ta Hakkari'de, sıfır noktasında da olsa bu bölgelere gitmeyi arzu ediyoruz. Tebriz ve Tahran'a da gideceğiz. Buradan aldığımız selamları oralara götürme arzusundayız. Selçuklu Veziri Nizam'ül Mülk'e selam götüreceğiz. Selçuklu Sultanı Melikşah'a kadar gideceğiz." diye konuştu.
Türkiye'ye döndükten sonra Karadeniz Bölgesi'nde de bazı ziyaretlerde bulunacağını dile getiren Kaya, şöyle devam etti:
"Ülkemize tekrar döndükten sonra Tendürek'ten Ahıska'ya geçeceğiz. Kardeşlerimizi burada da ziyaret ettikten sonra Karadeniz Bölgesi'nde yine şehitlerimizin kabirlerini ziyaret etmeyi sürdüreceğiz. Bu yolculuğumuzu yine en sonunda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tamamlayacağız. Etkinliğimizin ikinci kısmında Türk devletleri üzerinden Çin Seddi'ne kadar gitmeyi hedefliyoruz. Her gittiğimiz yerde şehitlerimize dua edeceğiz. Bunu onlara karşı bir vefa borcu olarak görüyoruz."
Kaya, milli ve dini değeri çok yüksek olan şehitlik kavramı konusunda toplumda farkındalık oluşturmak için elinden geldiğince gayret etmeyi sürdüreceğini sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:46 Kaynak: AA
Şırnak, Yavuz Kaya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Havalimanı'nı Mayıs ayında 5,2 milyon yolcu kullandı İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu Avaşin Basyan'a operasyon: 4 terörist etkisiz hale getirildi Anne ve kızına taciz mahalleyi ayağa kaldırdı! Linç edilmekten son anda kurtarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 12:03:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehitlere vefa için yollara düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]