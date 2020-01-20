Şehitleri 3 bin 54 metrede andılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehitleri 3 bin 54 metrede andılar - Son Dakika

Şehitleri 3 bin 54 metrede andılar

21 dakika önce

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle dağcılar şehitleri anmak için 3 bin 54 metre dağa tırmandı.

Şehitleri 3 bin 54 metrede andılar, System.String[]

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle dağcılar şehitleri anmak için 3 bin 54 metre dağa tırmandı.


Kahramanmaraş Berit Dağcılık Kulübü tarafından organize edilen 'Berit Dağı Kış Tırmanışı' 18 Ocak'ta başlayıp 19 Ocak'ta tamamlandı. Karla kaplı zorlu yolları aşarak zirveye çıkan dağcılar, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılına atfen pankart açıp, şehitler adına dua ettiler.


Dağcılar olarak şehitleri 3 bin metre zirvede andıklarını ifade eden Berit Dağcılık Kulübü Başkanı Fahri Yılmaz, "Kınıkgoz Mahallesi civarında kampımızı kurduk. Zirve tırmanışımız, pazar günü gece saat 01.00'de başladı ve 08.45 gibi zirveye ulaştık. Zirvede Kahramanmaraş'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılına atfen pankartımızı açıp Milli Mücadele'de şehit düşen kahraman ecdadımızı bir kez daha andık. Berit Dağı kış tırmanışı dağcılarımızın zirveden ayrılmasıyla saat 16.00'da Göksun'da sonlandırdık. Tırmanışta bizlere destek olan herkese teşekkür ederiz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Avusturya Türk Federasyonu, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanlarının tamamı serbest bırakıldı
Günlük burç yorumları 20 Ocak 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları) Havaalanında olay çıkartan Aleyna Tilki hakkında soruşturma başlatıldı İstanbul'da perşembe günü karla karışık yağmur bekleniyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 12:14:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehitleri 3 bin 54 metrede andılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]