Son Dakika Haberleri: Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

1 saat önce

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 22. Zafer Koşusu kapsamında, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, su ve Türk bayrağı, Balıkesirli atletlere teslim edildi.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü, System.String[]
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 22. Zafer Koşusu kapsamında, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, su ve Türk bayrağı, Balıkesirli atletlere teslim edildi.

Çanakkaleli atletlerin taşıdığı toprak, su ve bayrağın devir teslim töreni, Denizkent Jandarma Karakolu'nda yapıldı.

Törende konuşan Biga Kaymakamı Mustafa Can, 104 yıl önce Çanakkale'de büyük bir tarih yazıldığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ön sözünün Çanakkale Zaferi olduğunu belirten Can, şunları kaydetti:

"81 vilayetten, Suriye'den, Irak'tan, Balkanlar'dan, Asya'dan birçok insan, canları, kanları, tüm sahip oldukları varlıklarıyla vatanı namus bilerek, düşmanı asla ve asla bu topraklardan geçirmediler. 'Çanakkale geçilmez' dediler. Onların evlatları olarak, bıraktıkları bu emanetleri bizden sonraki nesillere emanet etmek boynumuzun borcudur."

Biga Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencilerinin şiir okuduğu tören, Kaymakam Can'ın, Gönen Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Demirtaş'a emanetleri teslim etmesiyle sona erdi.

Bandırmalı atletler tarafından taşınacak emanetler, Bursa-Bilecik-Eskişehir-Ankara güzergahında il sınırlarında törenlerle devir teslimleri yapıldıktan sonra, 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:07 Kaynak: AA

Ankara, Çanakkale, Güncel
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