Son Dakika Haberleri: Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

1 saat önce

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 22. Zafer Koşusu kapsamında, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, su ve Türk bayrağı, Bursalı atletlere teslim edildi.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü, System.String[]
Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 22. Zafer Koşusu kapsamında, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, su ve Türk bayrağı, Bursalı atletlere teslim edildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinden atletlerin taşıdığı toprak, su ve bayrağın devir teslim töreni, Bursa'nın Karacabey ilçesinde Cumhuriyet Alanı'nda yapıldı.

Törende konuşan Karacabey Kaymakamı Yusuf Gökhan Yolcu, Çanakkale'de şehit olan askerleri andıklarını söyledi.

Daha sonra, Bandırma'dan bir öğrenci "Çanakkale" şiirini okudu.

Karacabey Ortaokulu öğrencilerinin de halk oyunu gösterisi sunduğu tören, emanetlerin Yolcu ve Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar eşliğinde Karacabeyli gençlere teslim edilmesiyle sona erdi.

Törene, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin ve İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya da katıldı.

Emanetler, Bursa-Bilecik-Eskişehir-Ankara güzergahında il sınırlarında törenlerle devir teslimleri yapıldıktan sonra, 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:16 Kaynak: AA

Ankara, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çarpışma, Cumhurbaşkanı Özel Programı Nedeniyle Bu Hafta Yayınlanmayacak Akşener: MHP'ye de AK Parti'ye de Oy Veren İnsanlarımız Kardeşimizdir

Son Dakika! Erdoğan'dan Kendisine "Diktatör" Diyen Netanyahu'ya: Sen Çocuk Katili Zalimsin Erdoğan, Konuşmasını Bölen Kadına Kızdı: Hanımefendi Provoke Etme Bizi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 14:39:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]