Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü - Bilecik
1 saat önce
Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 22. Zafer Koşusu kapsamında, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, su ve Türk bayrağı, Bilecikli atletlere teslim edildi.
Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 22. Zafer Koşusu kapsamında, Ankara
'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a sunulmak üzere Gelibolu
Yarımadası'ndan alınan toprak, su ve Türk bayrağı, Bilecikli atletlere teslim edildi.
Bursalı atletlerin taşıdığı toprak, su ve bayrağın devir teslim töreni, Bilecik kent merkezi girişindeki Organize Sanayi Bölgesi
Kavşağı'nda yapıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından emanetler Valiliğe götürüldü.
Bilecikli atletler, Vali Bilal Şentürk'ten aldıkları emanetleri il sınırında Eskişehirli atletlere teslim edecek.
Emanetler, Bilecik-Eskişehir-Ankara güzergahında il sınırlarında devir teslim törenleri yapıldıktan sonra 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan
'a sunulacak.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:13 Kaynak: AA
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