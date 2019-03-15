Son Dakika Haberleri: Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yılı

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yılı

1 saat önce

Boyabat ilçesinde Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla beş gün sürecek "Çanakkale Zafer Platosu" etkinlikleri başladı.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yılı, System.String[]
Boyabat ilçesinde Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla beş gün sürecek "Çanakkale Zafer Platosu" etkinlikleri başladı.


Boyabat Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında Çanakkale Zaferi'nin temsili olarak canlandırıldığı tiyatro gösterisi sunuldu.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin Anadolu topraklarının tapusunun kanla yazıldığı bir destan olduğunu söyledi.

Çanakkale şehitliğinde bulunan her bir taşın altında bu toprakları kendilerine emanet bırakan insanların yattığını vurgulayan Maviş, şöyle konuştu:

"Şehitlerimizin ve Anadolu'yu bize yurt olarak bırakan o büyük mananın bu güne taşınması açısından Çanakkale Zaferi ilgili bu görsel etkinlikler çok anlamlıdır. Bu açıdan başta Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin bu anlamlı etkinleri izlemelerini sağlayan İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Gösterileri de bize sunan oyuncu arkadaşlarıma da hoş geldiniz deyip tebrik ediyorum."

Etkinliğe Belediye Başkanı Şefik Çakıcı ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:01 Kaynak: AA

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